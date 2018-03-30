Пучков объявил об отмене режима ЧС в Кемеровской области

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Кемерово, 30 марта. Глава МЧС РФ Владимир Пучков сообщил, что режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, введенный из-за пожара в торговом центре «Зимняя вишня», снят сегодня в Кемеровской области.

Он подчеркнул, что главное сейчас — выплаты из федерального бюджета пострадавшим и семьям погибших, а также оказание адресной помощи. Кроме того, Пучков напомнил, что поисковые работы и разбор завалов на месте пожара были полностью завершены накануне, и пожарно-спасательные подразделения вернулись в пункты постоянной дислокации.

«Здание торгового центра мы передали администрации города Кемерово, я попрошу обеспечить его круглосуточную охрану», — сказал Пучков.

Министр добавил, что ТЦ, безусловно, подлежит сносу, однако он все равно просит еще раз дополнительно провести проверку «с составлением необходимых актов и других документов».

Напомним, пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, многие из них дети.

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