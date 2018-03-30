Появилось видео, как американские дипломаты покидают генконсульство США в Петербурге

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Санкт-Петербург, 30 марта. Сотрудники генерального консульства США в Петербурге в пятницу, 30 марта, активно собирают вещи и покидают здание диппредставительства.

Корреспондент Федерального агентства новостей находится на месте событий. Процесс экстренных сборов американских дипломатов попал на видео.

Отметим, что, по последним данным, закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца.

Федеральное агентство новостей ведет текстовую онлайн-трансляцию закрытия американского генконсульства.

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