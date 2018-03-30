В Минобороны рассказали о разработке нового пайка для спецназа РФ

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Москва, 30 марта. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил о разработке нового продовольственного пайка повышенной калорийности и энергоемкости для российского спецназа.

Как сообщает РИА Новости, в настоящее время Булгаков находится с рабочей поездкой в войсках Центрального военного округа. По его словам, новому продпайку предстоит пройти необходимые испытания, после чего его будет отрабатывать медицина.

«Однако уже сейчас можно сказать, что в новом продпайке упор будет сделан на повышенное качество продуктов питания с увеличенными энергоемкостью и калорийностью», — добавил Булгаков, передает RT.

Напомним, ранее сообщалось, что для российских военных медиков создадут транспортный самолет Ил-76МА, который сможет эвакуировать раненых или оказывать им помощь на месте.

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