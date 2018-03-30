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Канада отказала Украине в бесплатном летальном оружии
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    Канада отказала Украине в бесплатном летальном оружии

    16:09  30 Марта 2018
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    Канада при всей поддержке оставила Украину без бесплатного летального оружия

    Киев, 30 марта. Канада не собирается поставлять Киеву летальное оружие бесплатно. Об этом заявили представители правительства страны.

    «Правительство Канады поддерживает Украину в ее усилиях по поддержке суверенитета, безопасности и стабильности, но не рассматривает активно предоставление летальной поддержки Украины в форме безвозмездной передачи летального оружия от одного войска другому», — говорится в документе, цитируемом агентством Укринформ.

    При этом канадские власти заверили, что «остаются в тесном контакте с правительством Украины относительно его запроса на военное оборудование». О планах закупать у Канады оружие для ВСУ ранее заявил министр обороны Украины Степан Полторак. Что касается идеи безвозмездных поставок летального оружия, то такие предложения были выдвинуты канадскими депутатами в декабре минувшего года.

    Тогда постоянный комитет федерального парламента страны по вопросам обороны принял отчет под названием «Канадская поддержка Украины в период кризиса и вооруженного конфликта», в котором призвал кабинет министров одобрить это решение.

    В этом же месяце Канада официально внесла Украину в список стран, которым разрешается поставлять летальное оружие. В Москве этот шаг расценили как «открытую форму внешнего вмешательства во внутриукраинский конфликт».

    О том, что поставки вооружений Украине приведет к эскалации конфликта в Донбассе, власти РФ предупреждали и до этого. Отметим, что эта идея не находит поддержки и у европейских политиков. В частности, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал поставки оружия на Украину очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.

    Военная операция в Донбассе проводится Киевом с 2014 года после того, как жители Луганской и Донецкой народной республик заявили о независимости после госпереворота. Урегулированием ситуации занимаются члены контактной группы в Минске. За время своей работы они успели принять три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, в том числе о перемирии.

    Но все принятые документы не мешают киевским силовикам продолжать обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более девяти тысяч человек.

    Ранее стало известно, что Канада также отказалась предоставлять безвизовый режим для Украины.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #киев #украина #канада #оружие
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