Проверки торговых центров в ЦФО и ПФО выявили тысячи нарушений

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Москва, 30 марта. Сотрудники МЧС и прокуратуры проверили в Приволжском и Центральном федеральных округах почти 800 торговых центров. Как рассказали в пресс-службе МЧС России, было выявлено более 2,7 тыс. нарушений требований пожарной безопасности.

В ведомстве отметили, что среди самых часто встречающихся нарушений стали неисправность огнетушителей или систем оповещения и автоматического пожаротушения, незнание персоналом пожарного минимума, отсутствие инструкций по мерам пожарной безопасности, отделка горючими материалами, захламленность путей эвакуации.

Торговые центры Кирова стали «рекордсменами» по выявленным нарушениям, отметили в пресс-службе МЧС.

Напомним, что после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которой стали 64 человека, МЧС России приступило к проверкам всех торгово-развлекательных центров, где есть кинозалы. Проверки будут идти до 16 апреля.

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