В Генштабе ВС РФ рассказали о сокращении числа новобранцев в весенний призыв

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Москва, 30 марта. Весной текущего года на срочную военную службу в Вооруженные силы РФ будут направлены 128 тысяч новобранцев, что на 10 процентов меньше показателей прошлого года. Об этом сообщил врио начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

В весенний призыв 2017 года в ВС РФ были приняты 142 тысячи новобранцев, в предстоящую кампанию — 128 тысяч. В осенний призыв прошлого года поступило 134 тысячи новобранцев. Уменьшение числа призывников связано с появлением большего числа военнослужащих-контрактников, пишет «Красная звезда».

Евгений Бурдинский отметил, что впервые значительное сокращение числа призывников произошло в 2017 году. Напомним, что ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о возросшем боевом духе российских военнослужащих.

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