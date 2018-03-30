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Санкт-Петербург, 30 марта. Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца, кроме того, американская сторона может лишиться еще двух особняков в центре города.

Помимо Генерального консульства, расположенного на Фурштатской, 15, есть еще резиденция консула в Гродненском переулке, 4 и школа для детей послов в Татарском 2-5. Все эти здания принадлежат городу, и с представителями США заключены договоры аренды, которые будут расторгнуты.

Однако, как стало известно ФАН, США, которые привыкли оплачивать все коммунальные услуги, аренду и ремонт поквартально, уже предоставили средства за помещения до июля 2018 года. Деньги за второй квартал поступили в городскую казну буквально за несколько дней до объявления о ликвидации Генерального консульства. Поэтому США, скорее всего, дадут три месяца на то, чтобы полностью закрыть все дела. Затем они будут обязаны передать по акту здания владельцу.

Напомним, вчера Россия заявила о зеркальных мерах в ответ на высылку наших дипломатов. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что принято решение об отзыве согласия на функционировании Генерального консульства США в Санкт-Петербурге.

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