Сирия сегодня: Турция против диалога с курдами, Франция отправит войска в Манбидж

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Сирия, 30 марта. Турция отвергла предложение президента Франции Эммануэля Макрона о диалоге с сирийскими курдами. Париж направит войска в Манбидж на помощь курдским формированиям. Более семи тысяч боевиков и членов их семей вывезли из Восточной Гуты. Последние события в Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Отказ Турции

Анкара не принимает предложение Макрона о диалоге с «Демократическими силами Сирии» (ДСС) и возможного посредничества Франции. Об этом заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Накануне Макрон провел встречу с делегацией ДСС и заявил, что поддерживает их. Кроме того, французкий президент выразил надежду, что удастся организовать диалог между Анкарой и ДСС.

«Мы отвергаем далекий от серьезности подход относительно «диалога, контактов и посредничества» между Турцией и террористической структурой (ДСС). Вместо того, чтобы делать шаги, которые приведут террористическую группировку к легализации, страны, которых мы считаем друзьями и союзниками, должны демонстрировать открытую и ясную позицию против любого терроризма. Различные названия не спрячут истинное лицо террористической организации», — сообщил Калын.

По его мнению, под названием «Демократические силы Сирии» пытаются легализоваться члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, а также связанные с ними силы самообороны сирийских курдов.

Франция отправит войска

Париж принял решение направить войска для помощи курдскому ополчению в сирийском Манбидже. Об этом сообщают французские СМИ, ссылаясь на представителей делегации ДСС в Париже.

По словам представителя делегации, Макрон собирается «в самом скором времени» направить на помощь курдам подразделения спецназа французской армии. В настоящий момент их численность не называется. Более того, военная операция будет проводиться в координации с военнослужащими Соединенных Штатов.

Восточная Гута

Свыше 7 тысяч боевиков и членов их семей были вывезены по гуманитарному коридору из населенного пункта Арбил в Восточной Гуте в провинции Идлиб на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

«По организованному гуманитарному коридору 29 марта было вывезено на 129 автобусах в провинцию Идлиб 7 003 боевика и членов их семей», — говорится в тексте сообщения.

Сообщается, что с начала проведения гуманитарной акции из Арбила в провинцию Идлиб было вывезено 31 915 боевиков и членов их семей.

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