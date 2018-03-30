Аксенов назвал открытие Крымского моста вызовом для туристической отрасли

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Симферополь, 30 марта. Ввод Крымского моста в эксплуатацию потребует нарастить усилия по повышению качества предоставляемых на полуострове туристических услуг и стимулирует развитие туристической инфраструктуры полуострова.

Об этом в соцсетях сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«С вводом Крымского моста туристический поток в Крым резко возрастет. Это будет абсолютно новая ситуация, которая потребует от нас дополнительных усилий в плане повышения качества туристических услуг», — написал Аксенов в Twitter.

С вводом Крымского моста туристический поток в Крым резко возрастет. Это будет абсолютно новая ситуация, которая потребует от нас дополнительных усилий в плане повышения качества туристических услуг. https://t.co/iCQqXr7UTs #Крым #Россия #ИтогиГода pic.twitter.com/7KUUAqflzn — Сергей Аксёнов (@aksenov_sv) March 30, 2018

Аксенов также рассказал о развитии туристической отрасли Крыма в минувшем году. По его словам, в настоящее время курортная отрасль составляет почти 18% валового регионального продукта. В прошлом году полуостров посетили почти 5,5 миллиона туристов.

Напомним, ранее о том, что количество туристов в Крыму значительно вырастет после того, как будет достроен и введен в эксплуатацию мост, соединяющий полуостров с Краснодарским краем, говорил глава Ростуризма Олег Сафонов.

Отметим, на строящемся Крымском мосту в настоящее время завершается укладка асфальта. Таким образом подходит к концу последний этап работ над автомобильной частью переправы. Ожидается, что проехать по Крымскому мосту автомобилисты смогут уже к началу отпускного сезона 2018 года.

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