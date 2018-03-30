В МИД РФ сообщили о переговорах Лаврова с министром иностранных дел Китая

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Москва, 30 марта. Министр иностранных дел КНР Ван И совершит двухдневный визит в Россию, отложенный в связи с трагедией в Кемерово. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Информацию о рабочей поездке подтвердила и российская сторона. В пресс-службе МИД РФ уточнили, что глава ведомства Сергей Лавров встретится с китайским министром в Москве. Переговоры пройдут 5 апреля.

В министерстве также уточнили, что в Россию Ван И прибудет 4 апреля.

Напомним, в начале марте Ван И заявил, что Китай полностью уверен в отношениях с Россией. По его словам, основой уверенности Пекина является доверие и дружба между лидерами двух государств. Кроме того, эта уверенность также основывается на «углублении двустороннего сотрудничества во многих сферах, нашей тесной координации по международным вопросам и наращивании обменов между нашими странами».

«Всеобъемлющее российско-китайское стратегическое партнерство так же непоколебимо, как гора, и всегда есть возможность сделать наше сотрудничество еще лучше», — заключил он.

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