Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге
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Санкт-Петербург, 30 марта. Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге закрывается по решению российского МИД.
Таким образом, Москва отвечает на закрытие консульства РФ в Сиэтле.
В российском МИД пояснили, что 58 сотрудников посольства США в Москве, а также двое сотрудников консульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата. До 5 апреля они должны покинуть территорию России.
Напомним, что администрация Дональда Трампа решение в отношении российских дипломатов приняла 26 марта.
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