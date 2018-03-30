Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

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Санкт-Петербург, 30 марта. Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге закрывается по решению российского МИД.

Таким образом, Москва отвечает на закрытие консульства РФ в Сиэтле.

В российском МИД пояснили, что 58 сотрудников посольства США в Москве, а также двое сотрудников консульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата. До 5 апреля они должны покинуть территорию России.

Напомним, что администрация Дональда Трампа решение в отношении российских дипломатов приняла 26 марта.

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