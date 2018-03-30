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Порошенко похвастался запуском 4G на Украине
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    Порошенко похвастался запуском 4G на Украине

    11:26  30 Марта 2018
    410

    Порошенко похвастался запуском 4G в двадцати городах Украины

    Киев, 30 марта. На Украине мобильные операторы запустили в 20 городах связь четвертого поколения — 4G, сообщил украинский президент Петр Порошенко в Facebook. 

    Операторы  lifecell и Vodafone сообщили о запуске 4G на Украине. Связь появилась в Киеве, Львове, Харькове, Днепре и Одессе, а также в других крупных городах страны. 

    «Связь четвертого поколения отныне в Украине! Операторы мобильной связи запускают 4G в более чем двадцати городах Украины. Поздравляю украинцев с внедрением 4G», — похвастался Порошенко в Facebook.

     Украинский государственный центр радиочастот с 30 марта готов выдавать компаниям разрешительные документы на установку 4G . Отметим, что в России технология появилась еще в 2012 году, к 2016 году сети 4G/LTE действуют в 83 из 85 российских регионов.

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    Автор: Ирина Селезнева
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    #украина #порошенко
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