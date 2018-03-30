Порошенко похвастался запуском 4G на Украине

В закладки

Киев, 30 марта. На Украине мобильные операторы запустили в 20 городах связь четвертого поколения — 4G, сообщил украинский президент Петр Порошенко в Facebook.

Операторы lifecell и Vodafone сообщили о запуске 4G на Украине. Связь появилась в Киеве, Львове, Харькове, Днепре и Одессе, а также в других крупных городах страны.

«Связь четвертого поколения отныне в Украине! Операторы мобильной связи запускают 4G в более чем двадцати городах Украины. Поздравляю украинцев с внедрением 4G», — похвастался Порошенко в Facebook.

Украинский государственный центр радиочастот с 30 марта готов выдавать компаниям разрешительные документы на установку 4G . Отметим, что в России технология появилась еще в 2012 году, к 2016 году сети 4G/LTE действуют в 83 из 85 российских регионов.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.