В первый день «пасхального перемирия» ВСУ обстреляли село в ДНР

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Донецк, 30 марта. Украинская армия нарушила «пасхальное» перемирие в Донбассе, обстреляв село Коминтерново Новоазовского района на юге Донецкой народной республики.

«Украинская сторона нарушила «пасхальное» перемирие: со стороны ВСУ новое перемирие продлилось 9,5 часов, — сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю координации режима прекращения огня Руслан Якубов. — В 09.35 ВСУ открыли огонь по направлению села Коминтерново с применением минометов 120 мм».

Кроме того, украинские военные открывали огонь их гранатометов и вооружения боевой

По его словам, огонь также велся из вооружения БМП и гранатометов.

Напомним, ранее В Луганской народной республике заявили о соблюдении украинскими силовиками «пасхального перемирия».

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