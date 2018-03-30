Власти Канады отказались вводить безвизовый режим для Украины

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Москва, 30 марта. Власти Канады не намерены вводить безвизовый режим для Украины: в Оттаве заявили, что в настоящее время страна не соответствует нужным для этого требованиям.

Как отметили в канадском правительстве, в число таких требований входят социально-экономические условия, миграционные тренды, соблюдение прав человека и безопасность, передают украинские СМИ.

«Правительство Канады решительно настроено приветствовать в стране всех посетителей и облегчать им путешествие, однако пока не рассматривает активно пересмотр визовых требований для Украины», — говорится в документе Оттавы.

Напомним, ранее, как сообщал RT, Киев призвал Оттаву пересмотреть визовую политику в отношении стран Восточной Европы, которые не входят в Евросоюз. Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, подчеркнув, что ЕС установил с Украиной безвизовый режим, заявил, что «пришло время и Канаде пересмотреть свою визовую политику в отношении Украины, Молдавии и Грузии».

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