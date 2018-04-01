Сирия: корреспондент ФАН запечатлел дозачистку Айн Тармы и других районов Восточной Гуты силами САА

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Подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают вести спецоперации по подавлению продолжающих сопротивление бандгрупп террористов в Восточной Гуте. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) посетил штаб правительственных сил САР к востоку от Дамаска и узнал от военнослужащих о ходе противостояния.

Сирийские войска продолжают дозачистку территорий в районе южного анклава боевиков в Гуте. Значительная часть радикалов, дислоцировавшаяся здесь, была вывезена в провинцию Идлиб в соответствии с соглашением с российским Центром по примирению сторон и правительством республики. Некоторые отряды террористов, однако, бойкотировали примирение, решив продолжить сопротивление.

Основные столкновения идут на окраине района Айн Тарма. Военнослужащие САА наносят точечные удары по складам с боеприпасами и командным пунктам исламистов, применяя наиболее подходящее для военных действий вблизи жилой застройки и сельскохозяйственных земель вооружение.

Постепенная зачистка Айн Тармы от остатков террористических бандформирований ведется параллельно с военными операциями в районах населенных пунктов Хазза, Замалка и Арбин. На этих направлениях также идет поиск подпольных групп боевиков и формируются новые опорные пункты для предотвращения возможных попыток исламистских группировок снова проникнуть внутрь.

Отмечается, что моральный дух в рядах продолжающих сопротивление боевиков находится на крайне низком уровне. Среди них остаются в основном лишь террористы «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ), которые не могут рассчитывать на получение амнистии. При этом почти все их линии поставок перерезаны, а подземные коммуникации разрушены.

Напомним, сирийская армия и ВКС РФ в рекордные сроки освободили больше 90% территорий Восточной Гуты, которые находились в оккупации «Ан-Нусры», «Джейш Аль-Ислам», Файлак Ар-Рахман» и других группировок с 2012-го года. Под контролем исламистов по-прежнему остается лишь город Дума и его окрестности, однако командование САА поставило боевикам ультиматум, заявив, что если бандгруппы откажутся сдаться и добровольно эвакуироваться, сирийская армия незамедлительно начнет штурм населенного пункта.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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