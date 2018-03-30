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Копенгаген (Дания), 30 марта. Масса обвинений сыплется в адрес России — Скрипаль, Сирия, Украина, американские выборы, и это лишь малая часть. Датское издание Jyllands-Posten опубликовало статью, посвященную ханжеству и агрессии Запада по отношению к России.

По словам автора, «ханжество нашей агрессии по отношению к России достигло такой концентрации, что хоть ножом режь». Журналист отмечает, что РФ безосновательно обвиняют в том, что делает и сам Запад.

Россию обвиняют, что она отравила бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Однако доказательств по данному делу против России никаких нет, а то, что Сергей Скрипаль был шпионом Великобритании, известно и доказано. Напомним, что ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поинтересовалась у главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, хватит ли ему «мужества раскаяться в безосновательных обвинениях России».

По мнению автора статьи, ярко ханжество проявляется в вопросе, который связан с Сирией. Многим на Западе не нравится то, что Россия поддерживает президента Башара Асада. При этом журналист предлагает посмотреть на объективные факты.

«Запад лелеял свой альянс с Саудовской Аравией и оказывал поддержку полностью и частично исламистским силам, угрожая свергнуть Асада», — говорится в статье.

По словам автора, именно действия со стороны Запада привели к войне в Сирии и жертвам, а «поддержка России Асаду только сократила войну».

Также в датском издании отмечается, что вопрос об Украине действительно серьезный. Автор подчеркивает, что США на протяжении нескольких лет вкладывали деньги в Украину, чтобы она вышла на западное направление.

«Украину повергли в состояние, напоминающее гражданскую войну, и кровавое антидемократическое восстание, наконец, заставило президента бежать из страны», — напоминает издание.

В заключение автор задается вопросом: угрожает ли Россия Западу. По мнению журналиста, угрожает, но при этом он отмечает, что РФ, так же как и другие независимые страны, заботится о своих интересах.

«Мы устраиваем повсюду цирк, как культурно невежественные идиоты, и не понимаем, что наше стремление со своими благими намерениями вмешаться в дела других стран воспринимается как жесткая агрессия», — сообщает издание.

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