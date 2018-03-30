Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Политика
«Мы устраиваем цирк»: в Дании пристыдили Запад за агрессию против России
Россия
Песков: Кремль следит за ситуацией в Волоколамске
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Мы устраиваем цирк»: в Дании пристыдили Запад за агрессию против России

    12:15  30 Марта 2018
    69

    «Мы устраиваем повсюду цирк»: журналист датского СМИ пристыдил Запад за агрессию против России

    Копенгаген (Дания), 30 марта. Масса обвинений сыплется в адрес России — Скрипаль, Сирия, Украина, американские выборы, и это лишь малая часть. Датское издание Jyllands-Posten опубликовало статью, посвященную ханжеству и агрессии Запада по отношению к России.

    По словам автора, «ханжество нашей агрессии по отношению к России достигло такой концентрации, что хоть ножом режь». Журналист отмечает, что РФ безосновательно обвиняют в том, что делает и сам Запад.

    Россию обвиняют, что она отравила бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Однако доказательств по данному делу против России никаких нет, а то, что Сергей Скрипаль был шпионом Великобритании, известно и доказано. Напомним, что ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поинтересовалась у главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, хватит ли ему «мужества раскаяться в безосновательных обвинениях России».

    По мнению автора статьи, ярко ханжество проявляется в вопросе, который связан с Сирией. Многим на Западе не нравится то, что Россия поддерживает президента Башара Асада. При этом журналист предлагает посмотреть на объективные факты.

    «Запад лелеял свой альянс с Саудовской Аравией и оказывал поддержку полностью и частично исламистским силам, угрожая свергнуть Асада», — говорится в статье.

    По словам автора, именно действия со стороны Запада привели к войне в Сирии и жертвам, а «поддержка России Асаду только сократила войну».

    «Мы устраиваем повсюду цирк»: журналист датского СМИ пристыдил Запад за агрессию против России

    Также в датском издании отмечается, что вопрос об Украине действительно серьезный. Автор подчеркивает, что США на протяжении нескольких лет вкладывали деньги в Украину, чтобы она вышла на западное направление.

    «Украину повергли в состояние, напоминающее гражданскую войну, и кровавое антидемократическое восстание, наконец, заставило президента бежать из страны», — напоминает издание.

    В заключение автор задается вопросом: угрожает ли Россия Западу. По мнению журналиста, угрожает, но при этом он отмечает, что РФ, так же как и другие независимые страны, заботится о своих интересах.

    «Мы устраиваем повсюду цирк, как культурно невежественные идиоты, и не понимаем, что наше стремление со своими благими намерениями вмешаться в дела других стран воспринимается как жесткая агрессия», — сообщает издание.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Появилось видео, как американские дипломаты покидают генконсульство США в Петербурге

      11:37 30 Марта 2018 897
      Читать
      10:44
      Сегодня

      Российского брата украинского пранкера подозревают в распространении детского порно
      9:57
      Сегодня

      СК РФ провел обыски в квартире владелицы ТЦ «Зимняя вишня»
      9:57
      Сегодня

      Наследный принц Саудовской Аравии предупредил о возможной войне с Ираном
      7:43
      Сегодня

      Минобороны РФ опубликовало видео испытания ракеты «Сармат»
      6:54
      Сегодня

      Задержана генеральный директор компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня»

      Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

      12:23 30 Марта 2018 31

      Министерство культуры разработало законопроект для борьбы с перекупщиками билетов. ФАН-ТВ

      18:19 29 Марта 2018
      1027

      В Москве презентовали две выставки, связанные с военной тематикой. ФАН-ТВ

      16:20 29 Марта 2018
      476

      Снова держит строй главный твой герой: группа «Зверобой» презентовала новый альбом о Родине. ФАН-ТВ

      11:08 29 Марта 2018
      1003

      Шедевры «Золотого века» голландской живописи: в Пушкинском — выставка Лейденской коллекции. ФАН-ТВ

      10:04 29 Марта 2018
      1433
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ

      Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ

      12:22   30 Марта 2018
      45
      Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца

      Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца

      11:13   30 Марта 2018
      9675
      Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

      Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

      11:06   30 Марта 2018
      4880
      На Крымском мосту началась установка «акустического щита»

      На Крымском мосту началась установка «акустического щита»

      10:41   30 Марта 2018
      1567