СК РФ ходатайствует об аресте начальника инспекции стройнадзора в Кемерово

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Москва, 30 марта. Следственный комитет России ходатайствует об аресте начальника инспекции стройнадзора и собственника торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово.

Как рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, начальник инспекции стройнадзора стала седьмым фигурантом дела о пожаре. Следователи обвиняют Танзилию Комкову в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным пресс-службы СК РФ, также Следственный комитет ходатайствует об аресте главы компании — собственника торгового центра «Зимняя вишня» Юлии Богдановой. Отмечается, что в пятницу Комковой и Богдановой будет предъявлено обвинение.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, около 80 получили травмы. Среди жертв пожара около 40 детей.

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