СК РФ проверит кемеровского начальника инспекции строительного надзора на предмет коррупции

В закладки

Москва, 30 марта. СК РФ сообщил о задержании начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области за злоупотребление должностными полномочиями, сообщает пресс-служба ведомства. Ожидается, что следствие также проверит действия Комковой на предмет коррупционной составляющей.

«В отношении начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями», — говорится в сообщении.

В данный момент она задержана по подозрению в совершении данного преступления.

Напомним, что пожар в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, среди них было много детей.

Ранее сообщалось, что СК РФ ходатайствует об аресте начальника инспекции стройнадзора в Кемерово.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.