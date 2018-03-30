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Улучшение состояния Юлии Скрипаль вызывает вопросы к расследованию Лондона — эксперт
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    Улучшение состояния Юлии Скрипаль вызывает вопросы к расследованию Лондона — эксперт

    11:07  30 Марта 2018
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    Улучшение состояния Юлии Скрипаль вызывает вопросы к расследованию Лондона — эксперт
    Москва, 30 марта. Улучшение состояния дочери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии позволяет усомниться в версии властей Британии о произошедшем в английском Солсбери. Такое мнение высказал программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

    Поступает информация о том, что Юлии Скрипаль стало лучше. Это позволит провести более объективное расследование, считает эксперт Иван Тимофеев.

    «Кроме того, сразу возникают вопросы, действительно ли это было такое токсичное средство, как так называемый «Новичок», от воздействия таких средств обычно последствия бывают более плачевные», — сказал эксперт, его слова приводит ТАСС.

    В настоящий момент Лондон пытается воздействовать на российскую диаспору, но это как «стрельба себе в ногу». То есть те, кто раньше рассматривал Британию, как «тихую гавань для капиталов», побегут из страны. Всевозможные разговоры об аресте российских активов в США могут быть инициативой отдельных чиновников.

    Позиция Москвы в деле Скрипаля адекватная и сбалансированная, РФ не принимает чрезмерным мер и не делает необдуманных шагов, резюмировал Тимофеев. Отметим, что российская сторона неоднократно предлагала Лондону помощь в расследовании, но британцы под различными предлогами отказываются передать материалы.

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    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #британия #скрипаль
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