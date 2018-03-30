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Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ
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    Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ

    12:22  30 Марта 2018
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    Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ

    Москва, 30 марта. Федеральное агентство новостей попыталось разобраться, насколько вероятно предположение, появившееся в первые дни после пожара в «Зимней вишне», о причастности к ней криминальных структур вообще и в частности неформальной подростковой группировки АУЕ.

    В полном виде версия о причастности к поджогу в ТЦ «Зимняя вишня» подростковых банд звучала так. Торговый центр имеет много арендаторов — бутики, кафешки, кинотеатры. Кто-то из коммерсантов мог задолжать деньги криминальным структурам или отказался платить. И тогда бандиты для устрашения предпринимателей отправили детей, разделяющих идеологию АУЕ, с зажигалками.

    Председатель правления АНО по социальной адаптации граждан «Опора нации» Михаил Сенкевич сразу отмел эту версию, как несостоятельную.

    «Как я  читал в СМИ, виновником трагедии по показаниям одного свидетеля назван подросток 12 лет. На языке криминальных структур его даже нельзя назвать малолеткой — это будет микромалолетка. Делать из него «торпеду» не по-человечески даже по воровским законам, — считает Сенкевич. — Тем более что в трагедии больше пострадал не чей-то конкретный бизнес, а в первую очередь дети. Не думаю, что какие-то криминальные структуры пошли на такое. Да и подобные выяснения отношений с поджиганием и устрашением, к  счастью, остались в 90-х».

    Напрочь отвергла версию с АУЕ и руководитель федерального направления «Декриминализация молодежной среды» Анастасия Ковалева.

    «Я считаю, что версия с АУЕ — это просто вброс, — говорит Ковалева. — Кому-то очень удобно все свалить на детей». 

    По словам Ковалевой, детям 10-12 лет идеологию АУЕ навязывают, как правило, старшие товарищи во дворе или школе. Но чтобы они приняли ее, необходимо влияние кого-то из близких — отца, дяди, старшего брата. Для этого нужен постоянный контакт с ребенком.

    «Сложно представить, что близкий родственник мог отправить ребенка поджигать торговый центр, прекрасно понимая, что тот может там погибнуть», — считает Ковалева.

    Кроме того, руководитель федерального направления «Декриминализация молодежной среды» высказала предположение о том, что участие детей в поджоге торгового центра очень легко вывело бы следствие на заказчика преступления.

    «Заказчик, понимая это, вряд ли, доверил столь опасное предприятие детям, — говорит Ковалева. — АУЕ, бесспорно, модная сегодня тема. И да, мы должны говорить об этой проблеме, чтобы противостоять распространению криминальной идеологии. Но это абсолютно не тот случай. Я придерживаюсь официальной версии, которую высказал глава СК, что все же была неисправна проводка», — заключила Ковалева.

    АУЕ (Арестантский Уклад Един) — это название и девиз неформальной сетевой группировки, состоящих из детей и подростков. Оно идеализирует и пропагандирует воровские понятия криминальной среды. На практике члены АУЕ занимаются сбором денег с детей, не вовлеченных в группировку на «воровской общак». Столица Кузбасса считается в России одной из одним из главных центров этого движения.

    Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул 25 марта. Погибли 64 человека, около 40 из них дети. Пострадали почти 80 человек.

     

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    Автор: Марина Талагаева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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