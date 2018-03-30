Пожар в Кемерово: СК предъявит обвинение собственнику «Зимней вишни»

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Москва, 30 марта. Следственный комитет в пятницу предъявит обвинение генеральному директору компании-собственника кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Юлии Богдановой, где в воскресенье произошел пожар, унесший жизни 64 человек.

Об этом сообщается на канале СК в Telegram. Таким образом, Богданова, возглавляющая Кемеровский кондитерский комбинат, станет шестым фигурантом уголовного дела. Как уточняется, она будет обвинена в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

По данным следователей, подчиненные Богдановой, работающие в «Зимней вишне», неоднократно сообщали ей о недостатках системы пожарной безопасности в ТЦ. Однако владелица никаких мер в этой связи не предпринимала.

Ранее следователи уже провели обыски дома у Богдановой, сама гендиректор Кемеровского кондитерского комбината была задержана в пятницу. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта, в воскресенье. В огне погибли 64 человека, более 40 из них – дети. Еще 79 человек пострадали. Причиной трагедии стало несоблюдение правил пожарной безопасности.

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