«Зеркальных» ответов от нас не дождутся: Клинцевич ответил Трампу, пообещавшему России победить

В закладки

Москва, 30 марта. Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал обещание американского президент Дональда Трампа одержать победу в гонке вооружений. По словам сенатора, США заведомо не могут победить Россию в новой гонке вооружений – и, прежде всего, потому, что РФ не собирается в нее втягиваться.

«Американский президент явно напутал или сознательно передергивает», — отметил Клинцевич.

Он указал на то, что США пытаются выступать инициатором гонки вооружений, всячески провоцируя на это нашу страну, при этом американский военный бюджет более чем в 15 раз превышает расходы России на эти цели.

Сенатор подчеркнул, что американская сторона не дождется от Москвы никаких «зеркальных» ответов в данном случае, потому как у России принципиально иные подходы к обеспечению собственной безопасности.

Клинцевич также порекомендовал Трампу и его советникам более внимательно ознакомиться с последним посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

«А предлагать России посоревноваться в гонке вооружений примерно то же самое, что вызвать нас на матч по американскому футболу, — резюмировал сенатор, — Мы его просто не культивируем».

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов во время своего последнего разговора со своим российским коллегой объявил, что США готовы к гонке вооружений.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.