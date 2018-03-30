Российского брата украинского пранкера подозревают в распространении детского порно

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Архангельск, 30 марта. Брата украинского пранкера Евгения Вольнова (настоящее имя Никита Кувиков) подозревают в совершении преступления в Архангельской области.

По данным Федерального агентства новостей, речь идет о «распространении детской порнографии». Фигурантом дела является брат пранкера Станислав Кувиков.

Напомним, Евгений Вольнов печально известен тем, что во время пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» звонил в кемеровские морги и сообщал сотрудникам о 300 погибших.

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