ВЦИОМ выяснил, кого россияне винят в кемеровской трагедии

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Москва, 30 марта. Большинство россиян возложили ответственность за трагедию в Кемерово на владельцев сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня». Такие данные представил сегодня Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

О случившемся в Кемерово известно 99% россиян. Генеральный директор ВЦИОМ Константин Абрамов назвал трагедию в ТЦ «Зимняя вишня» общенациональной. При этом эксперт подчеркнул, что «она актуализировала вопросы об уровне нашей безопасности и ценности жизни».

«Оказывается, что некоторые недобросовестные коммерсанты в погоне за прибылью готовы обходить различные правовые ограничения, и цена этому – десятки человеческих жизней, а власть не способна проконтролировать обеспечение необходимых мер безопасности в торгово-развлекательных центрах, посещают которые 75% наших граждан», — заявил он.

Согласно данным нового опроса, 68% его участников считают, что за гибель десятков людей, многие из которых дети, должны ответить именно владельцы торгового центра, поскольку они не обеспечили надлежащий уровень противопожарной безопасности в здании.

Еще 56% респондентов считают, что виновны сотрудники комплекса, не организовавшие эвакуацию посетителей, так и на власти, а 60% заявили, что вина лежит на местных властях, не проконтролировавшие противопожарную ситуацию в ТЦ (60%).

Высказались россияне и относительно причин трагедии. 47% склоняются к версии случайного возгорания, а 24% полагают умышленный поджог.

Рассказали наши сограждане и о том, как часто бывают в подобных местах. В общем в последний год их посещали 75% россиян. При этом 53% — не реже раза в месяц. 55% из них приходили в развлекательные комплексы с семьей, 80% — находились в них не менее часа, а 37% — от 2 до 4 часов. Социологи отметили, что среди тех, у кого есть дети дошкольного возраста, это количество составляет 42%.

51% граждан РФ посещает в ТЦ кинотеатры. Из них 36% считают, что все меры пожарной безопасности в торговых центрах соблюдены, а 37%, напротив, считает, что опасность все-таки существует.

Накануне МЧС завершило аварийно-восстановительные работы на месте пожара в ТЦ Кемерова. Жертвами трагедии стали 64 человека.

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