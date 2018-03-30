На Крымском мосту началась установка «акустического щита»

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Симферополь, 30 марта. Установка шумозащитных экранов началась на участках Крымского моста. Об этом говорится в сообщении информационного центра «Крымский мост». Шумопоглощающие конструкции высотой трех до шести метров представляют собой несущие металлические стойки с трехслойными шумозащитными панелями

Согласно проекту шумопоглощающие экраны «установят по обе стороны автомобильной трассы на участках сопряжения моста с береговой линией», о чем сообщил заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора Кайрат Турсунбеков.

По его словам, такие экраны монтируют со стороны мыса Ак-Бурун на участке протяженностью более 1,3 киометра от керченского берега, а также вдоль самого мостового сооружения со стороны Азовского моря на участке протяженностью более 700 метров от таманского берега, передает РИА Новости.

Установка «акустического щита» является частью комплексных мер по шумозащите, призванных обеспечить благоприятную акустическую обстановку на границах санитарно-защитной зоны моста.

Напомним, ранее сообщалось, что строители завершают последний этап работ над автомобильной частью Крымского моста через Керченский пролив: подходит к концу укладка асфальта.

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