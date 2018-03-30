Рособрнадзор запретил еще двум вузам в Москве принимать студентов

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Москва, 30 марта. Рособрнадзор запретил принимать студентов двум частным вузам и приостановил лицензию у еще одного высшего учебного учреждения, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проведенных проверок выяснилось, что по итогам проверок с 23 по 30 марта Рособрнадзор запретил прием в Институт социально-экономического прогнозирования и моделирования и Гуманитарный институт в Москве.

Рособрнадзор также приостановил действие лицензии Московского института банковского дела.

Напомним, что лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право оказывать услуги по образованию. В случае аннулировании лицензии, университет теряет право осуществлять образовательную деятельность.

При аннулировании или приостановке лицензии учредитель вуза обязан обеспечить перевод студентов в другие высшие учебные заведения с их письменного согласия.

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