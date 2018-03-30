Фигуристка Медведева рассказала о жизни после Олимпиады

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Москва, 30 марта. Российская фигуристка Евгения Медведева, ставшая двукратным серебряным призером на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, рассказала о жизни после соревнований и поделилась впечатлениями об олимпийской деревне.

Как отметила спортсменка, спорт является неотъемлемой частью ее жизни, на тренировках Медведева проводит девять часов шесть дней в неделю, а представление об успехе у фигуристки неразрывно связано с карьерой на льду.

«Моя жизнь и есть спорт, я не разделяю ее на время до тренировки и после. Поэтому успех в спорте равен успеху в жизни», — подчеркнула Медведева в интервью сетевому изданию «Дни.ру».

Фигуристка также рассказала, что на соревнованиях для нее важна поддержка близких. Медведева поделилась, что на олимпиаду в Пхенчхан благодаря программе олимпийского гостеприимства смогла приехать ее мама.

«Обычно мама болеет за меня на расстоянии, но одно то, что она была рядом, придало мне колоссальную уверенность», — отметила спортсменка.

Медведева также сообщила, что ощущала поддержку россиян на Играх и слышала российских болельщиков на трибунах. Большое впечатление на фигуристку произвела олимпийская деревня. По словам спортсменки, она представлялась ей гораздо меньше, но в Пхенчхане атлеты жили в целом городе в домах, напоминающих московские жилые комплексы.

Напомним, ранее URA.RU сообщала, что двукратная серебряная медалистка Олимпиады-2018 станет ведущей Первого канала в проекте «Ледниковый период. Дети».

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