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Фигуристка Медведева рассказала о жизни после Олимпиады
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    Фигуристка Медведева рассказала о жизни после Олимпиады

    10:34  30 Марта 2018
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    Фигуристка Медведева рассказала о жизни после Олимпиады

    Москва, 30 марта. Российская фигуристка Евгения Медведева, ставшая двукратным серебряным призером на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, рассказала о жизни после соревнований и поделилась впечатлениями об олимпийской деревне.

    Как отметила спортсменка, спорт является неотъемлемой частью ее жизни, на тренировках Медведева проводит девять часов шесть дней в неделю, а представление об успехе у фигуристки неразрывно связано с карьерой на льду.

    «Моя жизнь и есть спорт, я не разделяю ее на время до тренировки и после. Поэтому успех в спорте равен успеху в жизни», — подчеркнула Медведева в интервью сетевому изданию «Дни.ру».

    Фигуристка Медведева рассказала о жизни после Олимпиады

    Фигуристка также рассказала, что на соревнованиях для нее важна поддержка близких. Медведева поделилась, что на олимпиаду в Пхенчхан благодаря программе олимпийского гостеприимства смогла приехать ее мама.

    «Обычно мама болеет за меня на расстоянии, но одно то, что она была рядом, придало мне колоссальную уверенность», — отметила спортсменка.

    Медведева также сообщила, что ощущала поддержку россиян на Играх и слышала российских болельщиков на трибунах. Большое впечатление на фигуристку произвела олимпийская деревня. По словам спортсменки, она представлялась ей гораздо меньше, но в Пхенчхане атлеты жили в целом городе в домах, напоминающих московские жилые комплексы.

    Напомним, ранее URA.RU сообщала, что двукратная серебряная медалистка Олимпиады-2018 станет ведущей Первого канала в проекте «Ледниковый период. Дети».

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    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #спорт #медведева #фигурное катание
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