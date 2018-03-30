Пользователям предложили увидеть свою смерть от ядерного взрыва

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Нью-Йорк, 30 марта. Представители некоммерческой организации Outrider Foundation создали сервис, с помощью которого любой желающий может узнать о последствиях ядерного взрыва в зависимости от различных обстоятельств, сообщает Motherboard.

С помощью интерактивной карты интернет-пользователи могут указывать данные о своем местоположении и выбирать понравившуюся ядерную бомбу для взрыва из списка, а затем «сбросить» ее в любой точке мира, где бы они не находились. Посетители необычного сервиса также могут выбрать тип детонации: в воздухе или на земле.

Когда сервис получит всю нужную информацию, на карте появится ядерный взрыв, а затем — точные данные о радиусе поражения, радиации, температуре в эпицентре взрыва, взрывной волне, передает «ФедералПресс».

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