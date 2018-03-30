Киеву придется прислушаться: на Украине отреагировали на запрет США вооружать «Азов»

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Киев, 30 марта. США внесли украинский «Азов» в черный список, отказав в передаче оружия. На Украине отреагировали на закон, отметив сильное еврейское лобби в американском Конгрессе.

Конгресс США принял закон о выделении Украине «военной помощи» на 621 млн долларов с уточнением о запрете предоставления оружия нацбату «Азов». В США националистов называют «скандальным ультранационалистическим военным отрядом».

Глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что если бы Вашингтон не исключил «Азов» из закона, то против него ополчились бы все международные правозащитные организации. «Штаты против наци», подчеркивает он.

«Имея такое мощное еврейское лобби в США, пытаясь избежать внутриполитической дискредитации, каждый раз мы имеем это уточнение о невозможности финансирования «Азова», — сказал политолог.

Бортник считает, что США пытаются дистанцироваться от структуры с неонацистским имиджем, опасаясь гнева налогоплательщиков. Эксперт добавил, что в отчетах многих правозащитников фигурирует информация, связанная с «Азовом»: нападения на людей, преступления на почве расизма. И если оружие попадет в руки бойцам нацбата, это грозит международным скандалом.

«Будут использовать это как элемент дискредитации предоставления Украине помощи», — резюмировал Руслан Бортник.

С Бортником согласен и директор аналитиического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. Он считает, что на «пронацистскую идеологию» нацбата ЕС и США смотреть не будут.

«Штаты упреждают подобные вещи. Была дана совершенно четкая оценка тому, что идеология «Азова» является токсичной для цивилизованного общества», – добавил политолог.

Именно поэтому Киеву придется прислушаться к рекомендациям Вашингтона, чтобы избежать большого скандала. Нельзя игнорировать позицию США в вопросе оружия — «смысла рисковать особо нет».

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