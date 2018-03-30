Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Политика
«Только Россия нас защитит от издевательств Запада»: президент Сербии выступил с эмоциональной речью в Совбезе ООН
Россия
Песков: При подаче налоговых деклараций соблюдается идеальная дисциплина
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Только Россия нас защитит от издевательств Запада»: президент Сербии выступил с эмоциональной речью в Совбезе ООН

    10:25  30 Марта 2018
    1780

    «Только Россия нас защитит от издевательств Запада»: президент Сербии выступил с эмоциональной речью в Совбезе ООН

    Белград, 30 марта. Президент Сербии Александр Вучич выступил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН после вспыхнувших в стране волнений.

    Как пишут СМИ, сербские жители массово вышли к мосту через реку Ибр. Мост разделяет город Косовска-Митровица на Косовскую и Сербскую части. Они возводят баррикады по границе, проходящей между этими частями города.

    Обострение конфликта произошло в понедельник, когда глава канцелярии кабинета министров Сербии Марко Джурич был захвачен косовским спецназом. Вучич в ООН обвинил канцелярию Евросоюза в пособничестве «албанским бандитам». Он рассказал, что во время задержания были замечены машины европейской миссии.

    Президент Сербии напомнил, что не было никаких нарушений со стороны сербского политика по пересечению границ между Косово и Сербией. Он также подчеркнул, что сербская сторона трижды заранее направляла официальные обращения косовским властям о предстоящей поездке Джурича в населенный пункт, близкий к границе с Косово.

    Вучич считает, что инцидент направлен на запугивание сербов и проводился при прямой поддержке Запада. При этом он добавил, что только Россия может защитить Сербию «от издевательств» НАТО.

    «Только Россия нас защитит от издевательств Запада»: президент Сербии выступил с эмоциональной речью в Совбезе ООН

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #нато #сербия #косово #вучич
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Появилось видео, как американские дипломаты покидают генконсульство США в Петербурге

      11:37 30 Марта 2018 897
      Читать
      10:44
      Сегодня

      Российского брата украинского пранкера подозревают в распространении детского порно
      9:57
      Сегодня

      СК РФ провел обыски в квартире владелицы ТЦ «Зимняя вишня»
      9:57
      Сегодня

      Наследный принц Саудовской Аравии предупредил о возможной войне с Ираном
      7:43
      Сегодня

      Минобороны РФ опубликовало видео испытания ракеты «Сармат»
      6:54
      Сегодня

      Задержана генеральный директор компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня»

      Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

      12:23 30 Марта 2018 31

      Министерство культуры разработало законопроект для борьбы с перекупщиками билетов. ФАН-ТВ

      18:19 29 Марта 2018
      1027

      В Москве презентовали две выставки, связанные с военной тематикой. ФАН-ТВ

      16:20 29 Марта 2018
      476

      Снова держит строй главный твой герой: группа «Зверобой» презентовала новый альбом о Родине. ФАН-ТВ

      11:08 29 Марта 2018
      1003

      Шедевры «Золотого века» голландской живописи: в Пушкинском — выставка Лейденской коллекции. ФАН-ТВ

      10:04 29 Марта 2018
      1433
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ

      Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ

      12:22   30 Марта 2018
      45
      Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца

      Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца

      11:13   30 Марта 2018
      9675
      Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

      Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

      11:06   30 Марта 2018
      4880
      На Крымском мосту началась установка «акустического щита»

      На Крымском мосту началась установка «акустического щита»

      10:41   30 Марта 2018
      1567