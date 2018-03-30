Центробанк прогнозирует увеличение трат россиян

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Москва, 30 марта. Центробанк РФ прогнозирует увеличение трат россиян в этом году. По мнению экспертов, они вырастут на 3,8–4,3%.

Эксперты поясняют, что уверенность в завтрашнем дне у россиян формирует стабильный уровень курса рубля и цен на нефть, снижение инфляционных ожиданий, а также отсутствие критических ситуаций в экономике в целом.

Не пугают население и западные санкции. «Они не могут реально осложнить жизнь населения, в связи с чем наши граждане не видят смысла в том, чтобы экономить и копить», — заявил газете «Известия» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Моисеев.

С ним согласилась и заведующая лабораторией исследований социального развития Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Авраамова. По ее словам, большинство населения считает, что экономический фон стабилизировался, именно это стимулирует людей к тратам, пояснила она.

В минувшем году этот показатель, по данным Росстата, составил 47,9 трлн рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 3,4%. В Минэкономразвития не исключают, что потребительское настроение россиян будет улучшаться и дальше. Так, по прогнозу МЭР, до 2020 года реальные зарплаты и доходы населения будут увеличиваться. Общий рост доходов за три года составит 4,4%, инфляция останется в рамках таргета ЦБ в 4%.

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