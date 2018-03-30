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Новости Сирии
Слова Трампа о скором уходе США из Сирии звучат как угроза — эксперт
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    Слова Трампа о скором уходе США из Сирии звучат как угроза — эксперт

    10:37  30 Марта 2018
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    Слова Трампа о скором уходе США из Сирии звучат как угроза — эксперт

    Дональд Трамп заявил, что США могут уйти из Сирии «очень скоро». Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин объяснил, почему эти слова американского президента следует воспринимать как угрозу.

    Во время своего выступления в Ричфилде президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы выйдут из Сирии «очень скоро».

    «Пусть другие люди позаботятся об этом сейчас... Мы собираемся получить 100% халифата, как они называют его — иногда упоминаемое землей. Мы заберем ее всю обратно», — сказал Трамп, имея в виду «Исламское государство»1 (террористическая организация, запрещенная в России и других странах).

    Американский лидер подчеркнул, что именно США «вышибают дух из ИГ»1, добавляет «Газета.ru».

    В таком контексте довольно странно радоваться словам Трампа об уходе США из Сирии, считает Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В.Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов.

    Политолог Андрей Кошкин

    «Заявление Трампа о скором уходе США из Сирии могло бы быть радостным для большинства участников процессов на Ближнем Востоке, если бы не информация о том, что буквально вчера вооруженные силы Соединенных Штатов начали подвозить в Сирию тяжелую технику и укреплять все свои пункты нахождения или базы, как их называет Турция. Американских баз в Сирии, напомню, более десятка», — заметил Андрей Кошкин в беседе с Федеральным агентством новостей.

    Эксперт отметил, что об уходе США из Сирии мечтают официальный Дамаск, Турция, Иран, да и Россия неоднократно заявляла, что американские военные, скорее, содействуют боевикам в Сирии, чем решают задачу борьбы с терроризмом.

    «К сожалению, многие заявления Трампа не были исполнены. И это может постичь такая же участь. Вывести американские войска из Сирии будет тяжело, и этот вопрос зависит не только от президента США. Вмешаться может Конгресс, который, как известно, ведет совершенно другую внешнеполитическую линию в отношении Ближнего Востока вообще и Сирии в частности. Так что не исключено, что заявление Трампа о скором выходе США из Сирии может остаться просто заявлением», — считает Андрей Кошкин.

    Слова Трампа о скором уходе США из Сирии звучат как угроза — эксперт

    Политолог также обратил внимание на вторую часть высказывания Трампа о выходе из Сирии, которую многие российские СМИ почему-то опустили.

    «Если рассматривать слова Трампа вместе с заявлением о том, что у США будет 100% халифата, то это уже звучит как угроза. Потому что это предвещает осложнение ситуации в Сирии из-за готовящихся действий США. А если учесть, что накануне Трамп также заявлял, что выиграет гонку вооружений у России, то логично расценивать его слова об уходе из Сирии так: «Вы еще узнаете остроту сложившейся ситуации в Сирии»», — добавил Андрей Кошкин.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #дональд трамп #россия #сша #сирия #иг #дамаск #трамп #игил #андрей кошкин
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