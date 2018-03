Слова Трампа о скором уходе США из Сирии звучат как угроза — эксперт

Дональд Трамп заявил, что США могут уйти из Сирии «очень скоро». Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин объяснил, почему эти слова американского президента следует воспринимать как угрозу.

Во время своего выступления в Ричфилде президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы выйдут из Сирии «очень скоро».

Pres. Trump: "We'll be coming out of Syria very soon. Let the other people take care of it now...We're going to have 100% of the caliphate, as they call it —sometimes referred to as land. We're taking it all back." pic.twitter.com/N9cPYkS6pk