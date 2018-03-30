Строители заканчивают работу над автомобильной частью Крымского моста

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Москва, 30 марта. Строители завершают последний этап работ над автомобильной частью Крымского моста через Керченский пролив: подходит к концу укладка асфальта.

Работы на Крымском мосту планируют завершить досрочно. Предполагается, что автомобилисты смогут воспользоваться переправой уже к началу отпускного сезона 2018 года, передает RT.

Напомним, ранее о начале укладки асфальта на последних морских участках Крымского моста сообщил заместитель начальника ФКУ «Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков. Он отмечал, что автомобильная дорога уже заасфальтирована на 70%: асфальтом покрыто 14 из 19 километров дороги.

По окончании строительства Крымский мост должен стать самым длинным в России и одним из крупнейших в Европе: его протяженность составит 19 километров.

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