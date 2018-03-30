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Сирия новости 30 марта 12.30: завершена эвакуация боевиков из Гуты, курды грабят Дейр-эз-Зор
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    Сирия новости 30 марта 12.30: завершена эвакуация боевиков из Гуты, курды грабят Дейр-эз-Зор

    12:30  30 Марта 2018
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    Завершена эвакуация боевиков из Гуты

    Сирия, 30 марта. Эвакуация боевиков из Восточной Гуты была завершена. Курды вывозят оборудование из провинции Дейр-эз-Зор. «Тахрир Сурия» потеряла город Бесратуна в результате боев с «Тахрир Сурией» на западе Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: завершили эвакуацию боевиков из Восточной Гуты в провинции Дамаск; подверглись обстрелам «Нусры»*** западнее города Аль-Хула в Хомсе.

    Сирийская свободная армия** (ССА): обстреляла город Хирбет Гезале к северу от Даръа.

    «Тахрир Аш-Шам»: лишилась одного из высокопоставленных лидеров в результате боев с «Тахрир Сурией» на западе Алеппо; оказалась под ударами САА на севере Хамы.

    «Джейш Аль-Ислам»*****: продолжает перестрелки с САА в районе города Дума на северо-востоке от Дамаска.

    «Джебхат Тахрир Сурия»: потеряла населенный пункт Бесратуна на западе провинции Алеппо.

    Курды: вывозят электрический генератор из населенного пункта Кишкиш в Дейр-эз-Зоре.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что эвакуация боевиков вооруженной оппозиции с территории оазиса Восточная Гута была завершена. Радикалы вместе с семьями были вывезены в провинцию Идлиб. Сообщается, что на сегодняшний день это наиболее крупное мероприятие подобного рода за всю историю сирийского конфликта. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, около 11 тысяч боевиков и 19 тысяч членов их семей покинули Дамаск.

    Тем не менее вооруженные столкновения в Восточной Гуте все еще продолжаются. Напомним, джихадисты антиправительственной группировки «Джейш Аль-Ислам» отказались направиться в Идлиб вследствие разногласий с «Джебхат Ан-Нусрой»1, под контролем которой находится большая часть провинции. Таким образом, в районе города Дума, оккупированного «Армией Ислама», не прекращаются взаимные обстрелы между правительственными войсками и отрядами исламистского формирования. Об этом сообщает оппозиционный интернет-портал EMC News Center.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    На западе провинции Алеппо не утихает вооруженное противостояние между силами террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, и отрядами альянса «Джебхат Тахрир Сурия». Как передает агентство новостей Al Masdar News, исламистам «Джебхат Ан-Нусры» удалось отбить у «Тахрир Сурии» населенный пункт Бесратуна. Напомним, боестолкновения в данном районе отмечались еще накануне. Тем не менее, несмотря на успешную операцию в Бесратуне, ранее «Нусра» понесла серьезные потери в западной части региона. Так, в результате последних вооруженных стычек у города Маклабес был уничтожен один из высокопоставленных лидеров «Тахрир Аш-Шам» по прозвищу Абу Омар Дабек, который являлся начальником так называемой разведки. Кроме того, на поле боя были ликвидированы по меньшей мере 12 исламистов коалиции. Попытки «Нусры» продвинуться в районе населенного пункта не увенчались успехом.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    По информации новостного портала EMC News Center, боевики антиправительственных формирований в очередной раз нарушили режим прекращения огня на севере провинции Хомс, обстреляв опорные пункты Сирийской арабской армии (САА) к западу от населенного пункта Аль-Хула. Данных о возможных потерях со стороны правительственных подразделений пока не поступало. Напомним, перемирие к северу от столицы провинции вступило в силу после проведения мирных переговоров между представителями оппозиции и сирийских властей в Астане, проведенных по инициативе президента РФ Владимира Путина.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    Информационное агентство Euphrats Post передает, что курдские группировки переносят электрический генератор из населенного пункта Кишкиш в неизвестном направлении. Напомним, ранее поступала информация о том, что Демократическая армия Сирии**** (SDF) вывозит нефтеперерабатывающее оборудование из провинции Дейр-эз-Зор в Хасаку. Курды, как и поддерживающие их Соединенные Штаты, заинтересованы в захвате как можно большего количества энергоресурсов.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Сирийский центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что накануне боевики Сирийской свободной армии (ССА) открыли провокационный огонь по территориям, подконтрольным Сирийской арабской армии (САА) в районе города Хирбет Гезале к северу от Даръа. В свою очередь, силы Башара Асада нанесли ответные удары по опорным пунктам радикалов на окраине населенного пункта Аль-Гария Аль-Гарбия. В результате обстрела был ликвидирован как минимум один из исламистов.  

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Автобусы шестого конвоя с радикалами вооруженной оппозиции, эвакуированными из района Восточной Гуты, достигли населенного пункта Калаат Аль-Мадик, расположенного недалеко от границы с Идлибом.

    Тем временем не прекращаются перестрелки между правительственной армией и радикалами альянса «Тахрир Аш-Шам» в северной части региона. Согласно данным оппозиционного интернет-портала EMC News Center, под обстрелом артиллерии Сирийской арабской армии (САА) оказались укрепления и военные объекты джихадистов в окрестностях населенных пунктов Аз-Закят и Аль-Латамина. Сведения о нанесенном боевикам уроне пока уточняются.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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