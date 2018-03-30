В Сети затравили инспектора, проводившего последнюю проверку в сгоревшем ТЦ в Кемерово

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Кемерово, 30 марта. Пользователи соцсетей затравили в Интернете инспектора МЧС Дарью Москалеву, которая проводила последнюю проверку сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Россияне воззвали к совести инспектора, спрашивая, как ей спиться по ночам.

Следователи выясняют обстоятельства проверки здания кемеровского торгового центра. Коллеги Москалевой утверждают, что инспектор не могла провести полноценную проверку в связи с «надзорными каникулами» для субъектов малого бизнеса, к которым относилась «Зимняя вишня».

Проверка заняла всего два часа, однако по регламенту она должна длиться в течение двадцати дней. Однако в Сети на девушку обрушился шквал гневных посланий, поэтому ей пришлось удалить все аккаунты в соцсетях.

«Тебе хорошо спится по ночам, сгоревшие дети в окно не стучатся? — спрашивают инспектора пользователи. — Кровь этих деток и слёзы их родителей — на твоих руках!», приводите комментарий RT.

После звонков об угрозах на мобильный телефон девушка больше не отвечает. Напомним, крупный пожар произошел 25 марта, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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