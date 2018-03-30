Жителям подмосковного Волоколамска раздают маски и респираторы

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Москва, 30 марта. Спасатели раздают маски и респираторы жителям Волоколамска Московской области в связи с объявленным режимом повышенной готовности.

Режим повышенной готовности введен в Волоколамске с 30 марта. Сообщается, что часть средств индивидуальной защиты уже раздали, но специалисты продолжат закупать их.

«По количеству — столько, сколько потребуется», — цитирует РИА Новости собеседника.

Также стало известно, что специалисты постоянно занимаются мониторингом воздуха в Волоколамске каждые 20 минут в двух районах города и в районе полигона ТБО.

Напомним, мусорный полигон «Ядрово», расположенный в Волоколамском районе Подмосковья, будет закрыт в рамках начала активной стадии рекультивации. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает «Риамо».

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