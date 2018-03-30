Турция отвергла предложение Макрона о посредничестве Франции в конфликте с курдами в Сирии

В закладки

Анкара, 30 марта. Турция отвергает предложение президента Франции Эммануэля Макрона о диалоге с силами самообороны сирийских курдов и посредничестве Франции, сообщил представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, что в четверг Макрон встретился с делегацией «Сирийских демократических сил» (SDF) и заявил о поддержке со стороны Парижа с целью стабилизации ситуации на северо-востоке страны. В коммюнике Елисейского дворца отметили, что Макрон выразил надежду на установление продуктивного диалога между Анкарой и «Сирийскими демократическими силами» при содействии Франции и всего мирового сообщества.

«Мы отвергаем далекий от серьезности подход относительно «диалога, контактов и посредничества» между Турцией и террористической структурой (SDF). Вместо того, чтобы делать шаги, которые приведут террористическую группировку к легализации, страны, которых мы считаем друзьями и союзниками, должны демонстрировать открытую и ясную позицию против любого терроризма», — заявил представитель Эрдогана в Twitter.

Он также отметил, что различные названия «не спрячут истинное лицо террористов». По его словам, под названием «Сирийские демократические силы» пытаются легализоваться члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и связанные с ними силы самообороны курдов.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.