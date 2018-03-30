Это крик души: песня Фадеева в память о погибших в Кемерово растрогала пользователей соцсетей до слез

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Москва, 30 марта. Российский композитор, музыкальный продюсер, автор-исполнитель, аранжировщик Максим Фадеев посвятил песню жертвам пожара в Кемерово под названием «Ангел». Она была размещена во всех аккаунтах музыканта в соцсетях.

Он добавил, что любой может послушать ее, а затем поделиться со своими родными и близкими людьми.

К настоящему времени пост Фадеева в его Instagram лайкнули более 110 тысяч человек. На официальной странице продюсера в соцсети «ВКонтакте» сотни людей благодарят музыканта за композицию . Многие подписчики отметили, что песня тронула их до слез.

«Ее не возможно слушать и не плакать. Спасибо Вам», «Это взрыв, крик души!!! Огромное вам спасибо, до мурашек», «Спасибо Вам за Ваш труд. Лучше и не выразить то,что чувствует вся страна», «От этой песни мурашки по коже.. Боль просто заливает все внутри… Эта песня вместо тысячи слов…», «Такую песню мог написать человек только с большим сердцем и душой. Спасибо, Вам, Максим», «Слушаю сейчас третий раз подряд и реву. Не могу успокоиться», «Еле сдерживаю слезы. Просто за все струны души задели», — пишут пользователи.

Песню оценили и сами кемеровчане: «Спасибо вам Максим! Я думаю эта Песня станет ежегодным сопровождением этого страшного дня в нашем городе», «Вы как то писали, что у Вас нет песни которая «до мурашек»… для Кемерово теперь она есть одна… своя… с болью… спасибо».

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. В огне погибли 64 человека, из них более 40 – дети. По последним данным, еще 79 человек пострадали в результате пожара.

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