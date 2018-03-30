Массовые волнения в Сербии: жители начали строить баррикады на мосту в Косово

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Белград, 30 марта. Жители Сербии вышли на улицы и строят баррикады. Как передает канал Pink, обострение ситуации произошло после того, как руководитель канцелярии кабинета министров Сербии Марко Джурич был захвачен косовским спецназом на севере края.

Он был задержан в то время, когда общался с сербскими жителями, проживающими на данной территории. При этом граждане попытались защитить Джурича, но полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По данным СМИ, полицейские также били граждан прикладами. Сообщается, что помощнику Джудича сотрудники правоохранительных органов нанесли тяжелые травмы. Также, как данным прессы, был ранен корреспондент канала RTS.

После инцидента жители Сербии массово вышли в центр города к мосту через реку Ибр, который разделяет город Косовска-Митровица на Косовскую и Сербскую части. По сообщениям СМИ, сербы принялись возводить баррикады по границе, проходящей между этими частями города.

Выступая на экстренном совещании Совбеза ООН, президент Сербии Александр Вучич обвинил канцелярию ЕС в пособничестве «албанским бандитам». Похищение Марко Джурича происходило при их прямой поддержке, считает он.

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