Наследный принц Саудовской Аравии предупредил о возможной войне с Ираном

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Москва, 30 марта. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил о возможной войне с Ираном через 10-15 лет. Такое предположение он высказал в интервью Wall Street Journal.

Наследник предупредил, что вооруженный конфликт может возникнут в том случае, если усилия Эр-Рияда, направленные на предотвращение войны, не увенчаются успехом. Принц также в очередной раз призвал ужесточить санкции мирового сообщества в отношении Тегерана. По его мнению, такие меры необходимы для предотвращения военного противостояния в регионе.

Напомним, Саудовская Аравия обвиняет Иран в незаконной поставке оружия повстанцам в Йемене, где с 2014 года продолжается противостояние между правительством страны и мятежниками-хуситами из шиитского движения «Ансар Алла». Эр-Рияд в свою очередь поддерживает йеменских властей.

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