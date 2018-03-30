Клинцевич отреагировал на обещание Трампа выиграть гонку вооружений: Им нас не догнать

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время своего последнего разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным объявил, что США готовы к гонке вооружений, сообщает американский телеканал NBC, ссылаясь на двух неназванных источников. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Если вы хотите гонку вооружений, то мы можем это сделать, но я одержу победу», — передает телеканал слова Дональда Трампа.

Отметим, что разговор лидеров двух стран прошел 20 марта. Трамп позвонил Владимиру Путину для того, чтобы поздравить его с победой на выборах.

«Нам есть чем ответить»

Член Совета Федерации, сенатор Франц Клинцевич прокомментировал ФАН заявление Дональда Трампа.

«Дело в том, что на протяжении длительного времени существует унизительное отношение к нашей стране, армии, экономики. Такое отношение демонстрировал американский истеблишмент. Они пытаются указывать России, как она должна поступать. Это агрессивная русофобия, которая прикрывала и прикрывает явно недружественные намерения американских военных, которые демонстрируют силу. В то же время происходит расширение НАТО, его приближение к нашим границам. Все это привело к тому, что Россия вынуждена сказать им: «господа, мы же не беззубые, нам есть, чем ответить», — пояснил Франц Клинцевич.

По словам сенатора, послание Владимира Путина Федеральному Собранию продемонстрировало новейшее вооружение, которое было поставлено в армию планово.

«Им нас действительно пока что не догнать, даже в ближайшие 15-20 лет. Это правда. При этом все, что было показано в послании, было создано для безопасности нашей страны. С Россией надо разговаривать немножко по-другому. В то же время решение Трампа о выделении дополнительных 700 миллиардов долларов — это то, что они добивались. Этого добилась их военно-промышленная политическая банда. Но мы не собираемся за ними гнаться. Нам в этом плане нет никакой необходимости. У нас достаточно всего», — добавил Франц Клинцевич.

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