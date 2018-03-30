Облетит землю и не найдет достойного противника: россияне обсуждают видео испытаний ракеты «Сармат»

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Москва, 30 марта. Видео запуска новой межконтинентальной баллистической ракеты тяжелого класса «Сармат», опубликованное Минобороны РФ стало одной из главных тем для обсуждения в Рунете. Многие пользователи признаются, что взлетающая ракета в черно-белой раскраске завораживает. «Невозможно оторваться», — признаются блогеры.

На 22-секундном видео также можно четко виден процесс отделения сработавшего порохового аккумулятора давления, предназначенного для выталкивания ракеты из шахты до того, как включатся основные двигатели.

«Красиво пошла», «потрясающе», «Восторг», На это можно смотреть бесконечно! Завораживает!» — пишут россияне в многочисленных комментариях к видео.

При этом многие не удержались от шуток о поражении «условных целей» в Вашингтоне и Киеве. «Цель во Флориде (учебная, конечно:)), конечно же, поражена?» — поинтересовался один из пользователей.

А многие спросили, нельзя ли запустить «Сармат» в сторону Киева. Отметим, что с таким предложением они уже выступали ранее, когда украинские власти подвергли ракету необоснованной критике.

Не могли не вспомнить пользователи и то, что новейшей ракете, как сообщал 1 марта президент РФ Владимир Путин, не страшна никакая система ПРО. Аналогов этому оружию нет, подчеркнул глава государства в ходе послания Федеральному собранию.

«Обещала вернуться, облетев землю и не найдя достойного противника», — написал один из микроблогеров.

«Как тебе такое, Илон Маск?» — полюбопытствовал другой.

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