Балаклавская бухта в Севастополе может быть выведена из пограничного режима

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Севастополь, 30 марта. Пограничная служба ФСБ России предложила вывести Балаклавскую бухту в Севастополе из пограничного режима.

На данный момент владельцы расположенных в Балаклавской бухте судов должны уведомлять пограничный орган о своих намерениях, то есть сообщить цель, место отхода и возвращения, время, чтобы отойти от берегов. Такая процедура происходит согласно действующему законодательству.

Специалисты подготовили изменения к приказу ФСБ «Об определении участков(районов) внутренних вод РФ, в пределах которых устанавливается пограничный режим».

«Перечень участков (районов) внутренних морских вод Российской Федерации, в пределах которых не устанавливается пограничный режим, предлагается дополнить разделом «Черное море» следующего содержания: «Черное море в сторону берега от исходной линии, от которой отмеряется ширина территориального моря Российской Федерации: мыс Фиолент — мыс Айя», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Если если поправки будут приняты, то владельцы плавательных средств могут уже не уведомлять пограничные службы и выходить в море.

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