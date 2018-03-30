Помогавший на пожаре в Кемерово волонтер рассказал, как мошенники наживаются на трагедии

В закладки

Москва, 30 марта. Предприниматель Игорь Ревягин, помогавший на пожаре в Кемерово, стал жертвой мошенников, которые наживаются на трагедии и выманили у волонтера семь тысяч рублей.

Как рассказал Ревягин, во время пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» он встречал родственников на вокзале. Увидев, что из здания ТЦ повалил сильный дым, мужчина принял решение отправиться к «Зимней вишне», чтобы помочь, передает РИА Новости.

Ревягин развозил родственников пострадавших, ездил за продуктами, а затем оставил свои контакты штабу. На следующий день ему позвонил мужчина, который представился Андреем Леонидовичем, работающим в одной из властных структур Кемерово.

Он попросил Ревягина перевести ему на счет семь тысяч рублей, аргументируя свою просьбу тем, что ему якобы необходимо срочно рассчитаться с кем-то, а затем отправиться на важное совещание. При этом, как рассказал волонтер, все выглядело достоверно: звонивший оперировал фамилиями чиновников и силовиков, был в курсе происходящего.

Ревягин перевел требуемую сумму, обман волонтер заподозрил только тогда, когда от Андрея Леонидовича раздался новый звонок с просьбой перечислить еще пять тысяч рублей. Когда Ревягин приехал в штаб, выяснилось, что Андрея Леонидовича не существует. Мошенники на звонки уже не отвечали, телефон оказался зарегистрированным в Краснодарском крае, Ревягин подал заявление в прокуратуру и СК. Тем не менее, помогать пострадавшим волонтер не перестал.

«Мне не жалко денег, обидно, как мошенники пользуются горем людей <…> У нас весь город объединился, все пытаются как-то помочь, и я не хочу, чтобы еще кого-то обманули», — подчеркнул Ревягин, отметив, что позже узнал в соцсетях о других подобных случаях.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. В огне погибли 64 человека, из них более 40 – дети. По последним данным, еще 79 человек пострадали в результате пожара. Как сообщало URA.RU, в настоящее время следователи допрашивают администрацию города.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.