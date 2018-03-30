Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

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Французский кутюрье Стефан Роллан внимательно рассматривает каждый рулон ткани и по достоинству оценивает качество. Известный гость приехал в Петербург на открытие дома тканей. Он рассказал о предстоящем российско-французском фэшн-проекте — St.Petersburg High Fashion Days. Совсем скоро он представит российской публике кутюрную коллекцию Stephane Rolland Haute Couture 2018 в рамках «Дней Высокой Моды в Санкт-Петербурге».

«Это будет ретроспективный показ нашей коллекции. В Петербурге очень большая артистическая культура и вы увидите в моем показе, как я люблю смешивать различные жанры», — делится замыслом известный художник-модельер.

Стефан Роллан признался, что впервые в нашем городе и очарован им. Правда, пока ни с артистами, ни с местом проведения показа он не определился. Зато рассказал, как оставаться популярным дизайнером.

«Моя задача, не менять вещи, а делать женщин счастливыми. Мода — это отражение жизни на улице, следовательно, чтобы быть хорошим дизайнером, надо быть хорошим наблюдателем», — считает Стефан Роллан.

Культурную столицу посетил еще один маэстро высокой моды — Валентин Юдашкин. Свой визит он приурочил к открытию интернет-магазина и выпуску новой коллекции SUPREMUS.

«Это коллекция посвящена Малевичу, авангарду. И эти вещи, знаковые вещи этого сезона, будут представлены здесь. А уже на самом интернет-портале можно увидеть все наши линии, и мужская одежда и линии аксессуаров. Малевич… мне кажется, сегодня он современен, и в принтах, и в состоянии, и в цвете. Тема лежала долго, я ее не трогал, но в этом сезоне оно вышло», — рассказывает знаменитый дизайнер.

В ожидании показа модницы и модники Петербурга ближе к вечеру собрались в одном из отелей города. Фейерверк изысканных нарядов и умопомрачительных причесок. И вот долгожданное дефиле.

Яркие цвета, дизайнерские принты с использованием разноцветных квадратов, — все это нашло отражение в новой коллекции. Малевич от кутюр модному Петербургу пришелся по душе.

Показ не оставил равнодушным и Стефана Роллана.

«Эта коллекция соответствует современному рынку, и абсолютно отражают кутюр Валентина Юдашкина», — заявил французский дизайнер.

Знаковые вещи коллекции были представлены на этом показе, и, как сказал, сам Валентин Юдашкин, уже через неделю их можно будет приобрести в интернет-магазине.

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