СК РФ провел обыски в квартире владелицы ТЦ «Зимняя вишня»

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Москва, 30 марта. Сотрудники СК РФ провели обыски в квартире генерального директора компании «Кемеровский кондитерский комбинат», владелицы ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово Юлии Богдановой.

«Следователями произведён обыск у Богдановой, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса о нарушении требований пожарной безопасности, повлёкшем смерть двух и более лиц», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что СК РФ задержал Богданову.

Напомним, что пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, более 60 пострадали. По факту пожара в торгово-развлекательном комплексе были возбуждены уголовные дела по трем статьям.

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