СК РФ провел обыски в квартире владелицы ТЦ «Зимняя вишня»
Москва, 30 марта. Сотрудники СК РФ провели обыски в квартире генерального директора компании «Кемеровский кондитерский комбинат», владелицы ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово Юлии Богдановой.
«Следователями произведён обыск у Богдановой, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса о нарушении требований пожарной безопасности, повлёкшем смерть двух и более лиц», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее сообщалось, что СК РФ задержал Богданову.
Напомним, что пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, более 60 пострадали. По факту пожара в торгово-развлекательном комплексе были возбуждены уголовные дела по трем статьям.