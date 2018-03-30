Минтранс России обяжет заказчиков устанавливать гарантийные сроки на дорожные работы

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Москва, 30 марта. Министр транспорта России Максим Соколов подписал документ, согласно которому все заказчики обязаны будут устанавливать гарантийные сроки на дорожные работы в контрактах.

Согласно документу государственные и муниципальные заказчики должны будут включать соответствующее условие. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в ведомстве. В приказе также прописаны типовые условия контрактов на выполнение дорожных работ, в том числе и гарантийное обязательство подрядной организации.

Какой будет гарантийный срок, зависит от значений, которые утверждены в приложении к подписанному приказу. Например, гарантия на верхний слой покрытия дороги из асфальтобетона может быть от двух до восьми лет, продолжительность также будет зависеть от интенсивности потока автомобилей.

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