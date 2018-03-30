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Минтранс России обяжет заказчиков устанавливать гарантийные сроки на дорожные работы
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    Минтранс России обяжет заказчиков устанавливать гарантийные сроки на дорожные работы

    9:26  30 Марта 2018
    596

    Минтранс России обяжет заказчиков устанавливать гарантийные сроки на дорожные работы

    Москва, 30 марта. Министр транспорта России Максим Соколов подписал документ, согласно которому все заказчики обязаны будут устанавливать гарантийные сроки на дорожные работы в контрактах.

    Согласно документу государственные и муниципальные заказчики должны будут включать соответствующее условие. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в ведомстве. В приказе также прописаны типовые условия контрактов на выполнение дорожных работ, в том числе и гарантийное обязательство подрядной организации.

    Какой будет гарантийный срок, зависит от значений, которые утверждены в приложении к подписанному приказу. Например, гарантия на верхний слой покрытия дороги из асфальтобетона может быть от двух до восьми лет, продолжительность также будет зависеть от интенсивности потока автомобилей.

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    Автор: Дарья Смолина
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    #максим соколов #минтранс #министерство транспорта
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