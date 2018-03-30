Пожар произошел в вузе Нижнего Тагила
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Нижний Тагил, 30 марта. В здании вуза на улице Красногвардейской в Нижнем Тагиле произошел пожар. До прибытия сотрудников МЧС было эвакуировано 72 человека, среди них 58 студентов, сообщили в экстренных службах.
Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В результате никто не пострадал.
«Автоматическая пожарная сигнализация позволила своевременно обнаружить возгорание, организовать эвакуацию людей и сообщить о случившемся в пожарно-спасательную службу МЧС России», — отмечается в сообщении.
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