Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при пожаре в Кемерово 11-летнего мальчика

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Кемерово, 30 марта. Состояние пострадавшего при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово 11-летнего мальчика стабильное и не вызывает опасений. Об этом рассказали в областной детской клинической больнице.

Как отметили врачи, мальчик по-прежнему находится в отделении общей хирургии. Как пишет ТАСС, он общается с бабушкой, которая находится с ним в палате. Напомним, 11-летний мальчик спрыгнул из окна четвертого этажа горящего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово.

Он неудачно приземлился и получил множество травм. Ранее кемеровчанина перевели из реанимации в общую палату. При этом ребенок потерял близких в пожаре: погибли мать, отец и младшая сестра.

Напомним, пожар в торговом центре в Кемерово вспыхнул 25 марта. Погибли 64 человека, около 40 из них дети. Пострадали около 80 человек.

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