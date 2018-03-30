Сирия: более 7 тысяч боевиков с семьями вывезено из Арбила в Восточной Гуте

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Москва, 30 марта. Более семи тысяч боевиков вместе с семьями вывезено в четверг из населенного пункта Арбил в сирийской Восточной Гуте, сообщает Минобороны РФ.

«По организованному гуманитарному коридору 29 марта было вывезено на 129 автобусах в провинцию Идлиб 7 003 боевика и членов их семей», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что всего с начала проведения акции из Арбила в Идлиб выехали 31 915 боевиков с семьями.

Напомним, в настоящее время представители незаконных вооруженных формирований сохраняют свое присутствие в Восточной Гуте. Ранее мирные жители Думы призвали боевиков принять условия правительственных войск.

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